KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:13

Öğrencilere ‘Bilinçli aile, ideal gençlik’ konulu konferans

Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği ortaklaşa lise öğrencilerine yönelik “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferans düzenledi.Meslek Yüksekokulu Amfisi’nde...

Öğrencilere ‘Bilinçli aile, ideal gençlik' konulu konferans
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği ortaklaşa lise öğrencilerine yönelik “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferans düzenledi.

Meslek Yüksekokulu Amfisi’nde düzenlenen ve konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan’ın katıldığı “Bilinçli Aile İdeal Gençlik” konulu konferansa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Senede yaklaşık 200-250 seminer verdiğine vurgu yapan konuşmacı Sıtkı Aslanhan, bunların büyük çoğunluğunun gençlere yönelik olduğunu söyledi.

Aslanhan, “18 yıldır durmadan koşmaya devam ediyorum. Fakat arada umutsuzluğa kapıldığım anlar oluyor. Özellikle son yıllarda ülkemin gençlerinin halini görünce; Oturmalarını, kalkmalarını, üsluplarını, konuşmalarını, parklarda bahçelerde, okul önlerindeki hallerini görünce bazen kendi kendime; “Yarabbi bu geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlik bu mu?” diyorum. Bir ara karamsarlığa kapıldığım anlar oluyor. Ama elhamdülillah sizler gibi büyüklerin karşısında nasıl duracağını, oturma kalkmasını bilen, örf adet ve geleneklerine bağlı gençleri gördükçe gelecek adına umutlanıyorum iyi ki varsınız gençler. Bu duruşunuzu bozmayın” dedi.

“Kendi çocuklarına söylediği bir cümleyi size de söylemek istiyorum” diyen Aslanhan,” Gençler üniversitenin canı cehenneme. Üniversite ne ki? Şu an Türkiye’de üniversiteye gitmeyen adamı dövüyorlar. Memleketin her tarafı üniversite. Önce edep, ahlak, onur, kişilik, karakter, önce insan olabilmekte. İnsan olamadıktan sonra ben sizi ne yapayım? İstersen Türkiye birincisi ol” diye konuştu.

Programın sonunda konuşmacı Sıtkı Aslanhan’a Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir tarafından plaket takdim edildi. (MA-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku