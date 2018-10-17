Öğrencilere ‘Bilinçli aile, ideal gençlik’ konulu konferans

Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği ortaklaşa lise öğrencilerine yönelik “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferans düzenledi.

Meslek Yüksekokulu Amfisi’nde düzenlenen ve konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan’ın katıldığı “Bilinçli Aile İdeal Gençlik” konulu konferansa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Senede yaklaşık 200-250 seminer verdiğine vurgu yapan konuşmacı Sıtkı Aslanhan, bunların büyük çoğunluğunun gençlere yönelik olduğunu söyledi.

Aslanhan, “18 yıldır durmadan koşmaya devam ediyorum. Fakat arada umutsuzluğa kapıldığım anlar oluyor. Özellikle son yıllarda ülkemin gençlerinin halini görünce; Oturmalarını, kalkmalarını, üsluplarını, konuşmalarını, parklarda bahçelerde, okul önlerindeki hallerini görünce bazen kendi kendime; “Yarabbi bu geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlik bu mu?” diyorum. Bir ara karamsarlığa kapıldığım anlar oluyor. Ama elhamdülillah sizler gibi büyüklerin karşısında nasıl duracağını, oturma kalkmasını bilen, örf adet ve geleneklerine bağlı gençleri gördükçe gelecek adına umutlanıyorum iyi ki varsınız gençler. Bu duruşunuzu bozmayın” dedi.

“Kendi çocuklarına söylediği bir cümleyi size de söylemek istiyorum” diyen Aslanhan,” Gençler üniversitenin canı cehenneme. Üniversite ne ki? Şu an Türkiye’de üniversiteye gitmeyen adamı dövüyorlar. Memleketin her tarafı üniversite. Önce edep, ahlak, onur, kişilik, karakter, önce insan olabilmekte. İnsan olamadıktan sonra ben sizi ne yapayım? İstersen Türkiye birincisi ol” diye konuştu.

Programın sonunda konuşmacı Sıtkı Aslanhan’a Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir tarafından plaket takdim edildi. (MA-EFE)