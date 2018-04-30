Öğretmenler kendi aralarında para toplayıp Berat Kandili dolayısıyla kurban kestiler

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ilçede bulunan tüm öğrenci ve öğretmenlere yemek verildi.Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri Berat Kandili dolayısıyla 2 adet kurban...

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde ilçede bulunan tüm öğrenci ve öğretmenlere yemek verildi.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri Berat Kandili dolayısıyla 2 adet kurban alıp kestiler. Okul yemekhanesinde görevli personel tarafından hazırlanan yemekler 74 öğrenci ve ilçede görev yapan öğretmen ve daire amirlerine ikram edildi.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Berat Kandili bu gece idrak edilecek. İslam dininde günahlardan arınma, Allah’ın rahmetine ve affına nail olma, kısaca Allah katında berat etme ve temize çıkma demektir. Biz bugün öğretmen arkadaşlarımızla kurban keserek öğrencilerimizin Berat Kandili’nin önemini birlik ve beraberlik içinde daha iyi anlamlarını istedik. Kendi aralarında para toplayıp 2 adet kurban alan öğretmenlerimize ve etkinliğimize katılan idari amirler ve ilçemizde görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca öğrencilerimiz için yemek hazırlayan okul personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesİle ile tüm Müslüman aleminin Berat Kandili mübarek olsun’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)