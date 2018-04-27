KÜTAHYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:03

Okul pansiyonunda acil durum tatbikatı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde acil durum tatbikatları yapıldı.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul pansiyonunda kalan öğrencilerin afetlere karşı her an hazırlıklı olmaları için ve mevcut...

Okul pansiyonunda acil durum tatbikatı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde acil durum tatbikatları yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul pansiyonunda kalan öğrencilerin afetlere karşı her an hazırlıklı olmaları için ve mevcut tahliye durumunu gözden geçirmek amacı ile akşam saatlerinde tatbikat yapıldı.

Tatbikat gereği siren sesi ile pansiyonda bulunan öğrenci ve öğretmenler tahliye planına göre 25 saniyede binayı terk ettiler. Dışarı çıkan öğrenciler bahçede acil toplanma yerinde toplandılar.

Tavşanlı belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bir öğrenci pencereden kurtarıllarak bahçeye indirildi.

İtfaiye ekipleri tarafından acil toplanma alanında bulunan tüm öğrencilere kurtarma, yangın ve yangın çeşitleri konusunda eğitim verildi. Daha sonra verilen eğitim kapsamında uygulamalı yangın söndürme faaliyeti gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, tatbikata katılarak, böyle doğal afetler sonucunda yaşanabilecek istenmeyen durumlarda yapılması gerekenleri anlatan başta Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekiplerine, ayrıca tatbikatta yapılması gerekenleri muntazam uygulayan öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline teşekkür etti. (Tİ - EFE)
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