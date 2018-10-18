Okuma yazma seferberliği köylere taşındı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşları 50 ile 75 arasında değişen vatandaşlar köylerinde açılan kurslarla okuma yazma öğreniyor.Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Gidilmedik köy çalınmadık kapı kalmasın " sloganı...

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşları 50 ile 75 arasında değişen vatandaşlar köylerinde açılan kurslarla okuma yazma öğreniyor.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Gidilmedik köy çalınmadık kapı kalmasın " sloganı ile başlayan çalışmalar kapsamında okuma yazma seferberliği devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Karamustafalar köyünde okuma yazma kursu açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Yaşlı teyzelerimiz okuma yazma çalışmalarının ayaklarına kadar getirilerek kendilerine sunumundan son derece memnunlar. Usta Öğretici Hatice Karaağaç da kursiyerlerimizle birebir ilgilenerek vatandaşlarımıza okuma yazma öğretmeye çalışıyor.Bu kapsamda her köyümüzde bir kurs açma hedefimizi gerçekleştirmek adına, bu tarihe kadar kurs acamadığımız Karamustafalar köyünde bizlere destek olan muhtarımız Bahri Karaağaç’a teşekkür ediyoruz. 80 saatlik kurs sonunda köyümüzde 2. kademe okuma yazma kursu da açılacak’’ diye konuştu.