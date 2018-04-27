Pazarlar Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde...

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, Pazarlar Anadolu Lisesinde Proje Yürütücülüğünü Matematik Öğretmeni Mustafa Yiğit Bağder’in yaptığı, 12 öğretmen ve 80 öğrencinin hazırlamış olduğu birbirinden ilginç 22 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bilim Fuarı’nın açılışına Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı sergileri tek tek gezen ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

İlk kez düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Dağlar, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, son yıllarda okullarda bilimsel gelişmenin artmasında çok önemli roller üstleniyor. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinde çok büyük katkıları var. Öğrencilerimizin emekleri, öğretmenlerimizin gayretleri ve yönlendirmeleriyle böyle bir fuar ortaya çıktı. İlçemizde ilk kez düzenlenen Bilim fuarı hem öğrencilerimizde hem de fuarımızı ziyaret edenlerde büyük heyecan kapladı. Öğrencilerimizin çeşitli branşlarda hazırladıkları projeler büyük ilgi gördü. Bilim fuarının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, “Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından izleyen gençlerin yetişmesi ve gençlerin üretici yönlerinin gelişmesi için bu gibi projeler ve fuarlar çok önemlidir. Pazarlar Anadolu Lisesine ve bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konustu.

Kaymakam Gürsel Temurci ise, “İlçemizde böyle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesini önemsiyorum. Pazarlar Anadolu Lisesinde gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarma fırsatı sunmuştur. Fuara katkı sağlayan öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri kutluyorum” dedi. (MB-EFE)