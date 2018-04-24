KÜTAHYA:
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24 Nisan 2018 Salı 12:40

Pazarlar Anadolu Lisesi’nden sporda bir başarı daha

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Liseler arası Burdur’da düzenlenen Güreş Bölge finallerinde Kütahya’yı temsil eden 74 kiloda Pazarlar Anadolu lisesi öğrencisi Mustafa Yılmaz bölge’de üçüncüsü oldu.Bursa’da düzenlenecek olan Liseler...

Pazarlar Anadolu Lisesi'nden sporda bir başarı daha
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Liseler arası Burdur’da düzenlenen Güreş Bölge finallerinde Kütahya’yı temsil eden 74 kiloda Pazarlar Anadolu lisesi öğrencisi Mustafa Yılmaz bölge’de üçüncüsü oldu.

Bursa’da düzenlenecek olan Liseler arası Güreş Türkiye Şampiyonasında 74. kiloda Kütahya’yı Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Yılmaz temsil edecek.

Görüşlerini aldığımız Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Okul Sporları Liseler Arası Gençler A Bölgesel Güreş Müsabakasında Burdur’da 74 Kiloda 3. olan Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencimiz Mustafa Yılmaz Kütahya’yı ve Pazarlar’ı Türkiye Şampiyonalarında temsil edecektir. İlçe Spor Müdürlüğü olarak öğrencimize ve Antrenörümüz ile Beden Eğitimi Öğretmenimiz Oğuzhan Sakin’e teşekkür eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dilerim. 3-6 Mayıs tarihinde Bursa da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılar dilerim" dedi.(MB-EFE)
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