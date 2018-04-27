Pazarlar’da Çocuk Şenliği

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilk kez düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde; kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları...

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilk kez düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde; kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi.

Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri yoğun ilgi görürken; 2 okuldan toplam 100 öğrenci katıldı. Dereceye giren takımların ödüllendirildiği Geleneksel Çocuk oyunları şenliği Pazarlar Çok Amaçlı kapalı spor salonunda yapıldı.

Geleneksel Çocuk Şenliği kupa töreninde konuşan Kaymakam Gürsel Temunci, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için başta öğretmenlerimiz olmak üzere; okul yöneticileri, bizler, anne babalar ve eğitimin diğer faktörleri elimizden geldiğince gayret ediyoruz Ülkemizin milletimizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımızın iyi yetişmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Projesi de bu anlamda çok yararlı, anlamlı bir proje oldu. Çocuklarımızın kültürümüzden ve değerlerimizden beslenerek yetişmesinin daha iyi nesillere ulaşma adına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçenleri ve yarışmaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada öğrenciler, Yağ satarım bal satarım, Mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top oyunu gibi geleneksel oyunlar sergilendi.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kaymakam Gürsel Temurci ve İlçe Milli Eğitim müdürü Kemal Sevgi tarafından verildi.(MB-EFE)