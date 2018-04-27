KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 13:01

Pazarlar’da Çocuk Şenliği

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilk kez düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde; kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları...

Pazarlar'da Çocuk Şenliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilk kez düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde; kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi.

Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri yoğun ilgi görürken; 2 okuldan toplam 100 öğrenci katıldı. Dereceye giren takımların ödüllendirildiği Geleneksel Çocuk oyunları şenliği Pazarlar Çok Amaçlı kapalı spor salonunda yapıldı.

Geleneksel Çocuk Şenliği kupa töreninde konuşan Kaymakam Gürsel Temunci, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için başta öğretmenlerimiz olmak üzere; okul yöneticileri, bizler, anne babalar ve eğitimin diğer faktörleri elimizden geldiğince gayret ediyoruz Ülkemizin milletimizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımızın iyi yetişmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Projesi de bu anlamda çok yararlı, anlamlı bir proje oldu. Çocuklarımızın kültürümüzden ve değerlerimizden beslenerek yetişmesinin daha iyi nesillere ulaşma adına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçenleri ve yarışmaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada öğrenciler, Yağ satarım bal satarım, Mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top oyunu gibi geleneksel oyunlar sergilendi.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kaymakam Gürsel Temurci ve İlçe Milli Eğitim müdürü Kemal Sevgi tarafından verildi.(MB-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku