Pazarlar’da Genç çiftçilere damızlık düve dağıtımı yapıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ’Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi’ kapsamında 5 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 30 damızlık düve hibe edildi.Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi...

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ’Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi’ kapsamında 5 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 30 damızlık düve hibe edildi.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamında damızlık düve almaya hak kazanan 5 genç çiftçiye, Pazarlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde düzenlenen törende kura ile her çiftçiye 6’şar adet 30’ar bin lira değerinde hibe düveleri teslim edildi.

Törene Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eşref Şenses ve genç çiftçilerle aileleri katıldı.

Kaymakam Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Demirci, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eşref Şenses, hibe düve almaya hak kazanan genç çiftçilerle bir süre sohbet ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Şenses, Genç çiftçilere Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Genç çiftçi hibe destek projesiyle hibe düve alan Erol Dinçer, “Genç Çiftçi projesi ile çiftçiliğe başlayacağım. Bu proje ile ailemin geçimini sağlayacağım. Allah Devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.(MB-EFE)