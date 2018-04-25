Rektör Remzi Gören: Emetlilerin bir ve beraber olması bizleri de sevindirdi

Emet protokolü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’i ziyaret etti.Yaklaşık 1 saat süren ziyarette kampüs, kafeterya yapımı, halen devam eden 400 kişilik KYK yurt yapımı, yapımına başlanacak olan gençlik...

Emet protokolü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’i ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyarette kampüs, kafeterya yapımı, halen devam eden 400 kişilik KYK yurt yapımı, yapımına başlanacak olan gençlik merkezi, gibi konulara değinildi.

Emet Meslek Yüksekokulu’nda yeni bölümler açılması, öğretim görevlisi kadrosu talepleri iletildi. Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, tüm siyasi parti başkanlarının ve STK’ların üniversite ile ilgili tüm çalışmalara destek vereceği, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören’e bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, yaptığı açıklamada, ’’Rektörlük olarak ilçelerimizdeki meslek yüksek okullarımıza çok emek harcadık. Böylesi sahip çıkılması bizleri memnun ediyor.Emet ilçesinin herkesiminden başkanlarımızın konuya olan hassasiyetleri ve heyecanları bizleri de memnun etmiştir. Bu birliktelik devam etmeli, hatta artmalı. İmkanlar dahilinde bizlerde rektörlük olarak gerekli desteği vermeye hazırız. Özellikle yeni bölümler açılması konusunda öğretim elemanı sorunu olmayan ve bölgede öğrencilerin ilgi gösterebileceği ender bölümlerin açılması okullarımızın kapasitesini artırıyor. Bu yıl tüm ülkede olduğu gibi sınavsız geçiş hakları kaldırılınca meslek yüksek okullarımızda öğrenci azalması yaşandı. Bu durumun bu yıl düzeltileceğine inanıyoruz. Ortak çalışmalar ile Emet ilçemizde yeni çalışmalar yapabiliriz “dedi.

Rektör ziyaretine KUTSO Meclis Başkan Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Bağırgan, Emet kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı,Esnaf odası Başkanı Abdullah Ünal, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak,Taşıyıcılar kooperetifi Başkanı İbrahim Erdoğan, Emet Termal Otel Resort Müdürü Ramazan Sezer, Emet Meslek Yüksek Okul Müdürü Hasan Bircan katıldı.(YD-EFE)