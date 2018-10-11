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11 Ekim 2018 Perşembe 10:52

Rektör Remzi Gören Emet’te

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören Emet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Eraslan ve Üniversite akademisyenleri Emet...

Rektör Remzi Gören Emet'te
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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören Emet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Eraslan ve Üniversite akademisyenleri Emet Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Rektör Gören, okul yetkililerinden brifing aldı ve okul yönetimi tarafından mevcut bölümler ve yeni bölümlerle ilgili çalışma ve beklentiler kendisine aktarıldı.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylan, yaptığı kısa açıklamada, ’’Ziyaretlerinden dolayı Rektör Gören’e teşekkür ediyorum. Her zaman yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Rektör Gören ile oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Emet Meslek Yüksekokulumuz için hayırlara vesile olsun’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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