Şampiyon Emet Anadolu Lisesi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Emet Anadolu Lisesi’ni 5-4 yenen Gazi Emet Anadolu Lisesi, geleneksel Cevizdere Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu oldu.Kupa töreninde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Umut Işık katkılarından dolayı...

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Emet Anadolu Lisesi’ni 5-4 yenen Gazi Emet Anadolu Lisesi, geleneksel Cevizdere Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Kupa töreninde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Umut Işık katkılarından dolayı Ali Duyan, Hasan Kısa, Hüseyin Özbayaz, Yasin Peker, Mehmet Ali Sarıkaya, İbrahim Koştur ve Murat Ceylan’a teşekkür ederek belge verdi.

Turnuvayı 3. sırada tamamlayan Emet Mesleki Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyalarını Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, 2. sırada tamamlayan Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kupa ve madalyalarını İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, 1. sırada tamamlayan Gazi Emet Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyalarını Emet Kaymakamı Hasan Çiçek verdi.

Kaymakam Hasan Çiçek kupa töreninde yaptığı konuşmada, ’’Katılan 8 takımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu tip turnuvaları artarak sürdüreceğiz. Sporun gençlerin gelişiminde çok önemli olduğunu biliyoruz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)