KÜTAHYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:33

Sanatçıların karma sergisine ilgi

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçılarının fuar alanında açtıkları karma sergi ilgi görüyor.Sergide merkezin sanatçıları Ali Kaya, İsa Han, Sebahat Sarıoğlu, Hakime Gülsoy, Hasan Kara, Tevfik Solmaz, Eyüp İşal, Metin Tunca, Halil...

Sanatçıların karma sergisine ilgi
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Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçılarının fuar alanında açtıkları karma sergi ilgi görüyor.

Sergide merkezin sanatçıları Ali Kaya, İsa Han, Sebahat Sarıoğlu, Hakime Gülsoy, Hasan Kara, Tevfik Solmaz, Eyüp İşal, Metin Tunca, Halil Gökkuş, Osman Aslan, Aynur Kinkav, Zeynep Cin, Selime Öztürk Pehlivan, Seval Beydüz, Emin Kara, Hatice Tabakoğlu, Selda Ünveren, Ertuğrul Çay, Ayşe Kart ve Ramazan Genç’in eserleri yer aldı.

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, karma serginin Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, STK temsilcileri ve bazı daire müdürlerinin katılımıyla ziyarete açıldığını dile getirdi.

Serginin 4 Ağustos gününe kadar gezilebileceği belirtildi. (EFE)
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