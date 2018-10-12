Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ’yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na talepte bulundu.Kasap, Kütahya’nın 13 firma ve 1. OSB olmak üzere otomotiv sanayine...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na talepte bulundu.

Kasap, Kütahya’nın 13 firma ve 1. OSB olmak üzere otomotiv sanayine üretim yaptığını, başta Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye araçlar için yedek parça gönderen Kütahya’nın yerli otomobil üretimine talip olduğunu söyleyerek, “Ege Bölgesinin ulaşım ağları düşünüldüğünde ve üretilen yerli otonun diğer şehirlere sevkinin ve yurtdışına ihracının daha kolay olması nedeniyle yerli otomobil üretiminin Kütahya İlimizde yapılması büyük önem arz etmektedir. Kütahya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması bir nebze de olsa hem istihdama hem şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır“ diye konuştu.

Kasap, otomotiv yan sanayi ve yedek parça imalatı konusunda birikimi olan Konya, Bursa, Eskisehir ve Kocaeli illerinin tam ortasında yer alan Kütahya ilinin ana üretim merkezi ve montajın yapılması sonrasında yerli kullanım zorunluluğu da getirilmesi dolayısıyla dağıtım yönünden de en uygun il konumunda olduğunu ifade etti.

Kasap, avantajların yerli otomobil üretimi ile beraber Kütahya’nın hem şehir ekonomisine hem de Kütahya otomotiv sanayine büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için harekete geçmeye davet etti. (EFE)