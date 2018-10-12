KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ’yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na talepte bulundu.Kasap, Kütahya’nın 13 firma ve 1. OSB olmak üzere otomotiv sanayine...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 'yerli otomobil Kütahya'da üretilsin' talebi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na talepte bulundu.

Kasap, Kütahya’nın 13 firma ve 1. OSB olmak üzere otomotiv sanayine üretim yaptığını, başta Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye araçlar için yedek parça gönderen Kütahya’nın yerli otomobil üretimine talip olduğunu söyleyerek, “Ege Bölgesinin ulaşım ağları düşünüldüğünde ve üretilen yerli otonun diğer şehirlere sevkinin ve yurtdışına ihracının daha kolay olması nedeniyle yerli otomobil üretiminin Kütahya İlimizde yapılması büyük önem arz etmektedir. Kütahya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması bir nebze de olsa hem istihdama hem şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır“ diye konuştu.

Kasap, otomotiv yan sanayi ve yedek parça imalatı konusunda birikimi olan Konya, Bursa, Eskisehir ve Kocaeli illerinin tam ortasında yer alan Kütahya ilinin ana üretim merkezi ve montajın yapılması sonrasında yerli kullanım zorunluluğu da getirilmesi dolayısıyla dağıtım yönünden de en uygun il konumunda olduğunu ifade etti.

Kasap, avantajların yerli otomobil üretimi ile beraber Kütahya’nın hem şehir ekonomisine hem de Kütahya otomotiv sanayine büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için harekete geçmeye davet etti. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku