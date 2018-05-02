KÜTAHYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:39

Şaphane Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü’nün yeni Başkanı Ahmet Gökmen oldu

Kütahya’nın Şaphane Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Gene Kurulu’nda yeni başkan Ahmet Gökmen oldu.Gelir gider tablosunun ibra edildiği genel kurul toplantısında daha sonra seçime geçildi. Seçimde Eski Başkan Mehmet yıldırım’dan...

Şaphane Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün yeni Başkanı Ahmet Gökmen oldu
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Kütahya’nın Şaphane Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Gene Kurulu’nda yeni başkan Ahmet Gökmen oldu.

Gelir gider tablosunun ibra edildiği genel kurul toplantısında daha sonra seçime geçildi. Seçimde Eski Başkan Mehmet yıldırım’dan daha fazla oy alan Ahmet Gökmen yeni başkan oldu.

Ahmet Gökmen, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemiz Akdağ eteklerinde olduğu için avcılık sporu yönünden oldukça güzel bir bölge. Kurallar dahilinde yapılacak av etkinliklerimize, ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu sporu yapmak için ilçemize bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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