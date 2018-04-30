Şaphane, Kütahya Tarım Fuarı’nda da tanıtıldı

10. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) da Şaphane tanıtıldıŞaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bialaoğulu yaptığı açıklamada, ’’Ziraat Odası Başkanlığı olarak 10. Kütahya Tarım, Hayvancılık,...

10. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) da Şaphane tanıtıldı

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bialaoğulu yaptığı açıklamada, ’’Ziraat Odası Başkanlığı olarak 10. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarında Şaphanemizi tanıttık. Susuz yetişen organik kiraz ve vişnelerimizi, yıllık 20 bin ton ve 10 bin ton kiraz rekoltesine sahip olduğumuzu anlattık. Akdağ eteklerinde bulunan ilçemizin kekik, adaçayı ve ballı çalı ile beslenen hayvanlarından yapılan dünyaca ünlü kebabını anlattık. Hayvancılık için eşsiz alanlara sahip Akdağ yaylalarını tanıtma imkanı bulduk’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)