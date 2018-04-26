KÜTAHYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:40

Şaphane protokolü Ankara’da

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclis üyesi İsmail Sağlam ve Belediye Meclis Üyesi Ersun Topal, Ankara ziyaretinde Kütahya milletvekilleri ile Şaphane sorunları hakkında görüşmelerde...

Şaphane protokolü Ankara'da
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Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclis üyesi İsmail Sağlam ve Belediye Meclis Üyesi Ersun Topal, Ankara ziyaretinde Kütahya milletvekilleri ile Şaphane sorunları hakkında görüşmelerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’Milletvekillerimizi ziyaret ettik. Şaphanemize yapılacak olan yatırımlar için desteklerini istedik. Yatırım taleplerimizi bildirdik. Tüm vekillerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Şaphane için durmaksızın hizmete devam edeceğiz’’ dedi.

Birlik ve beraberlik içinde tek dertlerinin Şaphane olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Milletvekillerimizi zyaretimiz oldukca verimli geçti. Şaphane ilçemiz için yapılması palanlanan ve devam eden yatırımları değerlendirdik. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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