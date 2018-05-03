KÜTAHYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:12

Saphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Matematik Köyünde

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, İzmir Efes’te bulunan Matematik Köyü Okulu’nu ziyaret etti.Şaphane Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilere...

Saphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Matematik Köyünde
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Kütahya’nın Şaphane ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, İzmir Efes’te bulunan Matematik Köyü Okulu’nu ziyaret etti.

Şaphane Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilere Matematik dersini sevdirmeyi amaçlayan gezi kapsamında Izmir Efes’te bulunan Matematik Köyü, Okulun Matematik Öğretmeni Sümeyye Şarlak rehberliğinde öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Efes’te bulunan tarihi ve kültürel yerlerinde gezildiği organizasyon öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlce Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerin ve bizlerin ortak dileği bu tür organizasyonların arttırılmasıdır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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