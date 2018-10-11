KÜTAHYA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:32

Şaphane’de 400 saatlik giyim kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kadınlara yönelik 400 saatlik ’Giyim kursu’ açıldı.Özellikle Kadın istihdamının arttırılması na yönelik kurslara ağırlık verileceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’ Giyim...

Şaphane'de 400 saatlik giyim kursu
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kadınlara yönelik 400 saatlik ’Giyim kursu’ açıldı.

Özellikle Kadın istihdamının arttırılması na yönelik kurslara ağırlık verileceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’ Giyim Üretim sektörü alanında bayanlara yönelik açılan kursa 15 kursiyer katılıyor. Usta öğreticiliğini Muradiye Kübra Aksu’ nun yaptığı kurs süresince kursiyerler basit giysi dikim tekniklerini öğrenerek, kendi basit işlerini yapmayı öğrenecekler. 400 saatlik kurs, Halk Eğitimi Merkezi giyim atölyesinde veriliyor. Bizler kadınlarımızın meslek sahibi olması için hazırlanan 4 farklı projeyi, İşkur Kütahya İl Müdürlüğü’ne sunduk. Hedefimiz ilçemizde yaşayan bütün kadınları en az bir meslek dalında yetiştirmek’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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