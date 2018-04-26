Şaphane’de ’Erkek üst giysileri dikimi’ kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur Kütahya İl Müdürlüğü projesiyle, İlçede faaliyete başlayan Hasgroup Tekstil ortaklığı ile 25 kişilik ’Erkek üst giysileri dikimi’ kursu açıldı.

24 Nisan 2018 tarihinde başlayan ve 12 Haziran 2018 tarihinde sona erecek olan kursun Usta Öğretici giderlerinin firma tarafından karşılanacağı ve İskur Kütahya İl Müdürlüğü tarafından kursiyerlere 45 TL temrinlik ücreti ödeneceği açıklandı.

İlçe ekonomisi için kapsamlı bir kurs açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Kursiyer katkısı yaklaşık 38 bin liralık bir bütçesi olan kursun açılışına katkılarından dolayı İş-Kur İl Müdürümüz Kamil Uçan ve Hasgroup Tekstil yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin yüzde 50 sine istihdam garantisi verilmesi ilçemizde işsizliğin önlenmesine büyük katkı sağlayacak’’ diye konuştu. (YD-EFE)