KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:28

Şaphane’de ’Erkek üst giysileri dikimi’ kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur Kütahya İl Müdürlüğü projesiyle, İlçede faaliyete başlayan Hasgroup Tekstil ortaklığı ile 25 kişilik ’Erkek üst giysileri dikimi’ kursu açıldı.24 Nisan...

Şaphane'de 'Erkek üst giysileri dikimi' kursu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur Kütahya İl Müdürlüğü projesiyle, İlçede faaliyete başlayan Hasgroup Tekstil ortaklığı ile 25 kişilik ’Erkek üst giysileri dikimi’ kursu açıldı.

24 Nisan 2018 tarihinde başlayan ve 12 Haziran 2018 tarihinde sona erecek olan kursun Usta Öğretici giderlerinin firma tarafından karşılanacağı ve İskur Kütahya İl Müdürlüğü tarafından kursiyerlere 45 TL temrinlik ücreti ödeneceği açıklandı.

İlçe ekonomisi için kapsamlı bir kurs açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Kursiyer katkısı yaklaşık 38 bin liralık bir bütçesi olan kursun açılışına katkılarından dolayı İş-Kur İl Müdürümüz Kamil Uçan ve Hasgroup Tekstil yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin yüzde 50 sine istihdam garantisi verilmesi ilçemizde işsizliğin önlenmesine büyük katkı sağlayacak’’ diye konuştu. (YD-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku