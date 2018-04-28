KÜTAHYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:43

Şaphane’de genç çiftçilere damızlık düve

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’Genç çiftçi hibe destek projesi’ kapsamında 4 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 24 damızlık düve hibe edildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç çiftçi...

Şaphane'de genç çiftçilere damızlık düve
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’Genç çiftçi hibe destek projesi’ kapsamında 4 genç çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 24 damızlık düve hibe edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç çiftçi hibe destek projesi’ kapsamında damızlık düve almaya hak kazanan 4 genç çiftçiye, Şaphane Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde 6’şar adet 30’ar bin lira değerinde hibe düveleri teslim edildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından Genç çiftçilere, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.(YD-EFE)
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