KÜTAHYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:10

Şaphane’de ’Hijyen eğitimi kursu’

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Hijyen eğitimi kursu’ sona erdi.Saphane de havaların ısınmaya başlamasının ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz döneminde...

Şaphane'de 'Hijyen eğitimi kursu'
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Hijyen eğitimi kursu’ sona erdi.

Saphane de havaların ısınmaya başlamasının ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz döneminde istihdama hazırlık için açılan gıda ve su sektöründe çalışanlar için ’Hijyen eğitimi kursu’ 15 kursiyerin katılımı ile sona erdi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında ,gıda ve su sektöründe ,gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insanı tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten işyerlerinde çalışabileceklere yönelik olarak kurs verdik. Kurs sonunda 15 kursiyer belge almaya hak kazandı’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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