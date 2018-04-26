Şaphane’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Kütahya’nın Şaphane İlçesi 75.Yıl Ortaokulu’nda tüm okulların katıldığı ’Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması’ düzenlendi.Kur’an-ı Kerim Okuma Finali ne katılan tüm öğrencilere teşekkür ettiğini belirten Milli Eğitim...

Kütahya’nın Şaphane İlçesi 75.Yıl Ortaokulu’nda tüm okulların katıldığı ’Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması’ düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim Okuma Finali ne katılan tüm öğrencilere teşekkür ettiğini belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, ’’Hepiniz bizim gönlümüzün birincisi oldunuz. Ancak il finallerinde ilçemizin birer öğrenci ile temsil edilecek olması bizleri buradan birer öğrenci seçmek zorunda bırakıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i sadece okumak yetmez. O’nu aynı zamanda anlamaya da çalışmalısınız’’ dedi.

Daha sonra Kızlar da Karamanca Ortaokulu’ndan Büşra Vural, Erkeklerde ise Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Bekir Sevin birincilik ödülünü alarak Şaphane ilçesini il yarışmalarında temsil hakkı kazandı.(YD-EFE)