Şaphane’de kurumlar arası futbol turnuvası

Şaphane Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Gençlik Haftası) etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Kurumlar arası futbol turnuvası’ başladı.Şaphane Kaymakamlığı,...

Şaphane Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Gençlik Haftası) etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Kurumlar arası futbol turnuvası’ başladı.

Şaphane Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şaphane Belediyesi desteği ile Şaphane Halı Sahasında düzenlenen etkinlikte 9 Mayıs’da final maçının oynanacağı açıklandı.

Şaphane Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Hayati Demirci, yaptığı açıklamada, ’’7 takımın katıldığı turnuva sonunda, ilk üç takıma kupa verilecek. Bunun yanında en centilmen takım ve turnuva gol kralını da ödüllendireceğiz. Turnuvada bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamlığımıza, Belediyemize ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)