KÜTAHYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:05

Şaphane’de Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şaphane İlce Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası başladı.Her meslek grubundan 40 sporseverin katıldığı turnuva 29...

Şaphane'de Masa Tenisi Turnuvası
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şaphane İlce Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Her meslek grubundan 40 sporseverin katıldığı turnuva 29 Nisan da sona erecek.

Turnuvalarda dereceye giren sporcular 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ödüllerini alacak.

Centilmenlik ve dostluk çerçevesinde çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada izleyiciler de zevkli geçen maçları seyretme imkanı buluyor.(YD-EFE)
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