KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:08

Şaphane’de otobüs durakların camları kırıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde otobüs duraklarının camlarının kimliği belirsiz kişilerce sürekli kırılması belediye ekiplerini canından bezdirdi.Otobüs duraklarının camlarının kalın camdan yapıldığı ve maliyetinin yüksek olduğunu...

Şaphane'de otobüs durakların camları kırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde otobüs duraklarının camlarının kimliği belirsiz kişilerce sürekli kırılması belediye ekiplerini canından bezdirdi.

Otobüs duraklarının camlarının kalın camdan yapıldığı ve maliyetinin yüksek olduğunu belirten Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Bizler ilçemize hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak bazı vatandaşlarımız binbir emek ve masrafla yaptığımız modern otobüs duraklarımızın camlarını sık sık kırıyorlar. Bu hem belediyemizin bütçesine zarar, hemde Şaphanemize yakışmayan bir davranıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Vatandaşlarımızdan bu kişileri gördüklerinde, emniyet güçlerine ihbar etmelerini rica ediyorum’’ diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku