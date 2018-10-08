Şaphane’de otobüs durakların camları kırıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde otobüs duraklarının camlarının kimliği belirsiz kişilerce sürekli kırılması belediye ekiplerini canından bezdirdi.

Otobüs duraklarının camlarının kalın camdan yapıldığı ve maliyetinin yüksek olduğunu belirten Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Bizler ilçemize hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak bazı vatandaşlarımız binbir emek ve masrafla yaptığımız modern otobüs duraklarımızın camlarını sık sık kırıyorlar. Bu hem belediyemizin bütçesine zarar, hemde Şaphanemize yakışmayan bir davranıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Vatandaşlarımızdan bu kişileri gördüklerinde, emniyet güçlerine ihbar etmelerini rica ediyorum’’ diye konuştu.