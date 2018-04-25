KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:11

Şaphane’de tarihi Ulu Camii’ne restorasyon

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 800 yıllık tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu.Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, ’’Vakıflar Genel Müdür...

Şaphane'de tarihi Ulu Camii'ne restorasyon
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Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 800 yıllık tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, ’’Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata ilçemizi ziyaret ederek tarihi Ulu camimizde incelemelerde bulundu. Şaphane ilçemiz için son derece önemli bir eser olan tarihi Ulu camimizde yapılması gereken restorasyonlarla ilgili gerekli yerlere talimat verdiler. İnşallah kısa zamanda çalışmalara başlanacak ve camimiz tarihi güzelliği kaybolmadan Şaphane ilçemizin simgesi olarak kalmaya devam edecek. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, yaptığı açıklamada, ’’800 yıllık Koca Seyfulah Camii (Ulu Camii)’ de incelemelerde bulunduk. Restorasyon yapılacak bölümlerle ilgili notlarımızı aldık. Bu eşsiz eser için yapılması gereken çalışmaları kısa zamanda başlatacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ziyarete Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek’te katıldı. (YD-EFE
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