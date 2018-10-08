Şaphane’de Üçbaş Köy yolu köprü inşaatı başladı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Üçbaş köy yolu köprü yapım inşaatına başlandığı bildirildi.

Köy yollarındaki çalışmalara çok büyük önem verdiklerini belirten Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’Özel İdaremiz tarafından ihalesi yapılan Şaphane ilçesi Üçbaş köy yolu İnceller mevkiinde bulunan eski köprümüz yerine daha geniş yeni köprü yapımına başlanmıştır. Özellikle kış aylarında risk taşıyan bu köprümüzün yapılması ile Üçbaş köy yolumuz ulaşım yönünden çok rahatlamış olacak. Köy yollarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan tüm yetkililere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)