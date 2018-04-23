KÜTAHYA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:11

Saphane’den dünya çocuklarına barış mesajı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Anaokulu öğrencileri tarafından balonların üzerine ülkelerin ismi yazılıp dünya barışı için gökyüzüne bırakıldı.23 Nisan Ulusal...

Saphane'den dünya çocuklarına barış mesajı
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Anaokulu öğrencileri tarafından balonların üzerine ülkelerin ismi yazılıp dünya barışı için gökyüzüne bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına ulaşsın diye anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri ilgi gördü. Miniklerin hazırladığı ’dünya barışına balonlarla mesaj temalı’ gösteriyi sergileyen Anaokulu öğrencileri, gösteri sonunda uçurdukları balonlarla dünya çocuklarına barış için ulaşabildiklerini belirttiler.

Etkinlik protokol üyeleri tarafından büyük alkış aldı.(YD-EFE)
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