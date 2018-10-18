Şaphane’nin Ayvacık köyüne düğün salonu

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Ayvacık köyündeki düğün salonu inşaatının tamamlandığı belirtildi.

2 katlı düğün salonunun birinci katının düğünlerde yemekhane olarak kullanılacağını belirten AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’İl Genel Meclis üyelerimiz, Özel İdare Müdürümüz ve muhtarımız ile birlikte yapımı tamamlanan Ayvacık Köyü Düğün salonumuzu yerinde inceledik. 150 nüfuslu köyümüzün ihtiyaç olan bu yatırımın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Köy Muhtarı Ömer Tuna, yaptığı açıklamada, ’’Her zaman eksikliğini hissettiğimiz bir yatırımı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düğünlerimizi ve hayır yemeklerimizi bu binada yapacağız. Sebep olan tüm herkese, köy halkım adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.