KÜTAHYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 11:09

Şaphane’ye düğün salonu

Küthaya’nın Şaphane ilçesinde kır düğün salonu yapımına başlandığı bildirildi.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde ihtiyaç duyulan bir yatırımın temelini atmaktan mutluluk duyuyoruz. 33...

Şaphane'ye düğün salonu
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Küthaya’nın Şaphane ilçesinde kır düğün salonu yapımına başlandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde ihtiyaç duyulan bir yatırımın temelini atmaktan mutluluk duyuyoruz. 33 dönem arazi üzerine yapımına başladığımız Kır düğünü ve nikah salonu inşaatımızın 896 metrekaresi beton zemin üzerinde olacak. Kalan bölümler, düğün harici mesire alanı olarak Şaphane halkımızın hizmetine sunulacak. Halkımıza güzel vakit geçirebilecekleri ve sosyal aktiviteler düzenleyebilecekleri bir alanı ilçemiz Türegün Mahallesi Işıktepe mevkiinde kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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