KÜTAHYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 18:11

Saraoğlu, daire amirleri ve belediye personeli ile vedalaştı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Gediz Belediyesi daire amirleri ve belediye personeli ile vedalaştı.Gediz...

Saraoğlu, daire amirleri ve belediye personeli ile vedalaştı
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Gediz Belediyesi daire amirleri ve belediye personeli ile vedalaştı.

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu’nu Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde pankart ve çiçekle karşılayan belediye personeline belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Üç dönem arka arkaya Gediz Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Başkan Saraoğlu, “Gediz’de büyük değişimler oldu. Şeffaf, dürüst ve adil şehir yönetimini esas alarak bu değişimleri siz değerli personellerimizle birlikte başardık. Yapılan tüm icraatların hukuk zemininde gerçekleştirilmesi ve hakkaniyetle uygulanmasına özen gösterdik. Zaman zaman hep birlikte stres, birlikte sevinç yaşadık. Hep birlikte üzüldük, güldük, yeri geldi sabahladık yeri geldi zor şartlar altında görevlerimizin halkımız ve Gediz için hep birlikte üstesinden geldik. Benim için her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz. Sizlerden ayrılmak benim içinde çok zor ama hizmet aşkımız ve hizmet görevimiz devam ediyor. Kapım sizlere her zaman açıktır” diyerek uzun yıllar birlikte çalıştığı belediye personelinden helallik istedi.

Milletvekilliği adaylığı süresince kendisine başarılar dileyen Gediz Belediyesi çalışanları, Başkan Saraoğlu’na kendileri için önemli bir yönetici olduğunu ifade etti.(RB-EFE)
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