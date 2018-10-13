KÜTAHYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:20

Sarımsak satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki, Osman Bulut, 40 yıldır pazarlarda sadece sarımsak satarak geçimini sağlıyor.40 yıldır kendi arazisinde sarımsak yetiştirdiğini belirten Osman Bulut, ’’Ben Türkiye’de çok meşhur...

Sarımsak satarak geçimini sağlıyor
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki, Osman Bulut, 40 yıldır pazarlarda sadece sarımsak satarak geçimini sağlıyor.

40 yıldır kendi arazisinde sarımsak yetiştirdiğini belirten Osman Bulut, ’’Ben Türkiye’de çok meşhur olan ve üçbaş sarımsağı diye adlandırılan bu ürünü satarak çok para kazandım. Osmanlı padişahlarının sofrasına konmuş bir sarımsak çeşididir bu sarımsak. Aroması ve lezzeti bambaşkadır. Bu yıl 3 dönüm araziye ektim. Dönümde 1 buçuk ton verim alabiliyorum’’ dedi

Bulut, ’’Sarımsağın kilogram fiyatı 15 TL. 8. ayın başına kadar hasat ederim. Daha sonra kurumaya bırakırım. Ardından bağcık yapar pazar, pazar dolaşır satarım. 40 yıldır böyle yaşadım. Bundan sonra da ömrüm yettiğince Şaphane’nin Üçbaş köyünün topraklarında yetişen şifa kaynağı bu sarımsağı satacağım. Bu sarımsak sayesinde çocuklarımı büyüttüm, okuttum ve yuvalarını kurdum. Tüm halkımızı Osmanlı saraylarına kadar özel olarak gitmiş Şaphane Üçbaş sarımsağını almaya davet ediyorum’’ dedi.(YD-EFE)
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