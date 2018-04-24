Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı tarafından Şehit ailelerine ve Gazilere Çanakkale gezisi düzenlendi.Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yapılan gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Şehit aileleri ve Gaziler Kaymakamlığımız...

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamlığı tarafından Şehit ailelerine ve Gazilere Çanakkale gezisi düzenlendi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yapılan gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Şehit aileleri ve Gaziler Kaymakamlığımız tarafından Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası’na ve Şehitlikleri ziyaret ettik. Bu gezi ile Şehit aileleri ve gaziler, dünya tarihinin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık eden şehitler diyarı Çanakkale’de, Gazilerin ve Merhum Şehitlerin çarpıştığı toprakları görme imkanı buldu. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canlarını hiç düşünmeden veren şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Her Türk vatandaşımızın en az bir kez dahi olsa Çanakkale’ yi ziyaret etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Şehit aileleri ve Gaziler kendilerine bu imkanı sağlayan Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e teşekkür ettiler. (YD-EFE)