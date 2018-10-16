KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:30

Şehit ailesine ziyaret

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve daire amirleri, 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.Şehit Onbaşı Yaşar Yıldız’ın Hamur köydeki...

Şehit ailesine ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve daire amirleri, 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Onbaşı Yaşar Yıldız’ın Hamur köydeki baba ocağını ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarındayız. Daire amirlerimizle birlikte sık sık şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyaretlerimiz olacak. Onların ihtiyaçlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Daha sonra Hamurköy Camii İmam Hatibi tarafından şehitler için dua edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku