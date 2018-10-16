Şehit ailesine ziyaret

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve daire amirleri, 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.Şehit Onbaşı Yaşar Yıldız’ın Hamur köydeki...

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve daire amirleri, 1999 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Onbaşı Yaşar Yıldız’ın Hamur köydeki baba ocağını ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarındayız. Daire amirlerimizle birlikte sık sık şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyaretlerimiz olacak. Onların ihtiyaçlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Daha sonra Hamurköy Camii İmam Hatibi tarafından şehitler için dua edildi.