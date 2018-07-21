KÜTAHYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:14

Şehit Astsubay için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden ticari taksiyle görevli olarak Adli Tıp Kurumu’na gittiği sırada İstanbul’un Tuzla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak için mevlit okundu.Düzenlenen...

Şehit Astsubay için mevlit okutuldu
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden ticari taksiyle görevli olarak Adli Tıp Kurumu’na gittiği sırada İstanbul’un Tuzla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak için mevlit okundu.

Düzenlenen programa Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz, Kuruçay Belediye başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı ilçe jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Cevizdere Şehıtleri Derneği Başkanı Adem Öztürk, Avcılar Başkanı Abdullah Şahin, Tema Tavşanlı Temsilcisi Adnan Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ayrıca şehidin memleketinden gelen Anne, babası, kardeşleri ve yakınları da programa katıldı. Mevlit i Şerif sonrası camiden çıkanlara etli pilav ikram edildi. Aileye protokol ve vatandaşlar taziyede bulundu. (Tİ - EFE)
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