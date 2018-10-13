Şifa kaynağı Hünnap pazara indi

Kütahya’nın en yüksek dağı Akdağ’da doğal olarak yetişen Hünnap meyvesi pazar tezgahlarında yerini aldı.Hünnap meyvesinin Türk halkının pek fazla aşina olmadığı meyveler arasında olduğunu belirten Zeki Erbey, ’’Tadı pek fazla...

Kütahya’nın en yüksek dağı Akdağ’da doğal olarak yetişen Hünnap meyvesi pazar tezgahlarında yerini aldı.

Hünnap meyvesinin Türk halkının pek fazla aşina olmadığı meyveler arasında olduğunu belirten Zeki Erbey, ’’Tadı pek fazla bilinmese de sağlık için oldukça faydalı olduğu pek çok kişi tarafından biliniyor. Özel müşterilerimiz gelip alıyor. Hünnap ağacı ilkbaharda sarıçiçekler açıp sonbahar mevsimine doğru olgunlaşan meyveler arasında yer alır. Hünnap meyvesini sonbahar mevsiminde yani bu dönemde, pazar tezgahlarında bulabilirsiniz. Akdağ’da Hünnap doğal halinde yetişir. Biz kendi arazilerimizde de Hünnap yetiştiriyoruz. Şuanda kilogram fiyatı 5 TL. Hünnap meyvesinin hasat zamanı olduğu için fiyatı oldukça iyi’’ dedi.

Erbey, ’’Hünnap meyvesi sindirimi kolaylaştırarak kabızlık problemlerine iyi gelir. 20 yıldır pazarcıyım doktorlar gelir bizden alır. Biz sorduğumuzda bu meyvenin güçlü antioksidan özelliği nedeniyle, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hünnap meyvesi taze bir meyve olduğundan çiğ olarak tüketilebilir. Aynı zamanda diğer meyvelerden olduğu gibi hünnap meyvesinden reçel yapıp tüketebilirsiniz’’ diye konuştu.(YD-EFE)