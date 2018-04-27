Simav Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz Girgin, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 yıldır Belediye Meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yılmaz Girgin, AK Parti’den Milletvekilliği aday adayı olabilmek için istifa etti.Simav Belediye Başkanlığı nezdinde istifası...

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 yıldır Belediye Meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yılmaz Girgin, AK Parti’den Milletvekilliği aday adayı olabilmek için istifa etti.

Simav Belediye Başkanlığı nezdinde istifası kabul edildikten sonra, Kaymakamlık makamına istifa dilekçesini sunan Girgin, aday adaylığını Simav Ak Parti ilçe teşkilatında bir basın toplantısı ile duyuracağını ifade etti. Girgin “ AK Parti’den Kütahya Milletvekilliği aday adaylığım için vermiş olduğum karar, Kütahya ve Simav için inşallah hayırlısı olur” dedi. (MEİ-EFE)