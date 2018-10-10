Simav ilçe stadyumu 5 antrenman odasına kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki futbol stadyumuna, çocukların ve gençlerin rahat ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri için 5 antrenman odası yapıldı.Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz,”Gençliğimiz Geleceğimizdir”...

Kütahya’nın Simav ilçesindeki futbol stadyumuna, çocukların ve gençlerin rahat ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri için 5 antrenman odası yapıldı.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz,”Gençliğimiz Geleceğimizdir” ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sapmaz “ Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapabilmelerine katkı ve destek sağlayan Devlet kurumlarımıza, yerel yönetime, kulüp yöneticilerimize, personelimize, spor eğitimine fedakarca gönül veren her bireye teşekkür ediyoruz. İlçe stadımızın soyunma odalarının bulunduğu binanın, atıl halde bulunan stad içi bölümünü değerlendirdik. Hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)