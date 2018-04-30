KÜTAHYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:29

Simav kestanesine marka tescili

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yılda 2 bin ton üretilen kestane için analiz raporları hazırlanarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil için başvuru yapıldığı bildirildi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçenin termal kaynaklarının...

Simav kestanesine marka tescili
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, yılda 2 bin ton üretilen kestane için analiz raporları hazırlanarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil için başvuru yapıldığı bildirildi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçenin termal kaynaklarının yanı sıra kestane üretimi ile bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Halim, “Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların sonunda, Simav kestanesinin marka olma yolunda önemli bir adım atıldı” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Simav kestanesini analiz yaptırdıklarını, marka tescilinden ümitli olduklarını ifade etti. (MEİ-EFE)
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