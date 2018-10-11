KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:51

Simav MYO’da doluluk oranı yüzde 100

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. İbrahim Naci Eren yerleşkesindeki Meslek Yüksek Okulu’nun 10 bölümünde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci doluluk oranı yüzde 100 olarak bildirildi.MYO Müdürü...

Simav MYO'da doluluk oranı yüzde 100
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. İbrahim Naci Eren yerleşkesindeki Meslek Yüksek Okulu’nun 10 bölümünde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci doluluk oranı yüzde 100 olarak bildirildi.

MYO Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminde akademik faaliyetlerine tam kadro ile yüzde 100 öğrenci kapasitesiyle başladıklarını ifade etti. Güntürkün “ İdari kadromuz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımız (STK), iç ve dış tüm paydaşlarımızla yakalamış olduğumuz uyumlu çalışmalar sonucunda 11 bölümde, bin 150 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Toprak analiz laboratuarı, elektrik ve elektronik laboratuarları ve bilgisayar laboratuarları ile uygulamalı eğitimlerimiz devam ediyor. 7 yıldan bu yana görev yaptığım süre içinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen eğitim gönüllülerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi. (MEİ-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku