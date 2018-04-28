KÜTAHYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:59

Simav’a 2 uzman doktor

Kütahya’nın Simav ilçesi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde doktor kadrosunun hızla tamamlandığı bildirildi. AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, Kadın Doğum Uzmanı Uzmanı Dr. Merve Seyfi ile Radyoloji Uzmanı Uzmanı...

Simav'a 2 uzman doktor
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Kütahya’nın Simav ilçesi, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde doktor kadrosunun hızla tamamlandığı bildirildi. AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, Kadın Doğum Uzmanı Uzmanı Dr. Merve Seyfi ile Radyoloji Uzmanı Uzmanı Dr. Saffet Hilmi Aşkale’nin atamalarının yapılarak, görevlerine başladıklarını ifade etti.

Biçer, “Hastanemizin yeni hizmet binasındaki eksik görülen bölümlerin yanı sıra, ihtiyaç olan branşlardaki Doktorları da tamamlamak için çalışıyoruz. Simav ilçesi, belde ve köylerinin yanında çevre ilçelere de hizmet veren hastanemiz, en kısa bir süre içinde istenilen kadrosuna kavuşacaktır. Yeni göreve başlayan Doktorlarımıza görevlerinde başarılar dilerim. Simav’a hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)
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