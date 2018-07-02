KÜTAHYA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37

Simav’a şehir hamamı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki otogar bahçesinde yaklaşık 10 yıl önce projelendirilen şehir hamamı hizmete açıldı. Simav Belediye Başkanlığı tarafından 225 bin lira harcanarak yapılan hamam, erklere ve bayanlara 25’er kişilik iki ayrı...

Simav'a şehir hamamı
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Kütahya’nın Simav ilçesindeki otogar bahçesinde yaklaşık 10 yıl önce projelendirilen şehir hamamı hizmete açıldı. Simav Belediye Başkanlığı tarafından 225 bin lira harcanarak yapılan hamam, erklere ve bayanlara 25’er kişilik iki ayrı bölümden oluşuyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, erkeklere ve bayanlara ayrılan iki bölümlü şehir hamamının gün boyu hizmet verdiğini belirterek, geçen yıl restorasyonu yapılan Babukbey hamamının da yakın bir tarihte açılacağını ifade etti.

Yeni yapılan hamamın işletmecisi Nedim Özdemir “ 20 yıldan bu yana Çitgöl kaplıcalarında hamam işletmeciliği yapıyordum. Simav’da beklenen şehir hamamının işletmeciliğini eşim Gamze Özdemir ile yapmaya başladık. Erkeklere 5 lira olan hamam ücreti, bayanlara, öğrencilere ve engellilere 4 lira olarak belirlendi. Temmuz ayının ilk gününde, şehit ailelerine ücretsiz olarak hamam hizmeti vermeye başladık” dedi. (MEİ-EFE)
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