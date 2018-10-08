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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:13

Simav’da asfalt seferberliği

Simav’da, KÖYDES ve Özel İdare Müdürlüğü kaynaklarıyla 55.5 kilometre bitümlü sıcak karışımlı asfalt yol yapıldı.Kaymakam Türker Çağatay Halim, ilçede 2017-2018 yıllarındaki yol yapım çalışmalarını değerlendirdi.Kaymakam Halim,...

Simav'da asfalt seferberliği
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Simav’da, KÖYDES ve Özel İdare Müdürlüğü kaynaklarıyla 55.5 kilometre bitümlü sıcak karışımlı asfalt yol yapıldı.

Kaymakam Türker Çağatay Halim, ilçede 2017-2018 yıllarındaki yol yapım çalışmalarını değerlendirdi.

Kaymakam Halim, “ Simav ilçesinde, son iki yılda rekor düzeyde yol yapım ve onarım çalışması geçekleştirildi.

Bu başarılı tablo, ilgili kurumların uyumlu bir çalışma sergilemesi sonucudur. Bitümlü sıcak karışım yol olarak son iki yılda 55.5 kilometrelik yol yapıldı.Kızılcık-Yağıllar arası, Sudöşeği, Hıdırdivan, Taşlık, Beyce, Boğazköy, Yeniler, Kuşu, Yaykın, Yeşildere, Efir, Gökçeler köy ve grup yollarında BSK asfalt yol çalışması tamamlanırken, bazı yollarda çalışmalar devam ediyor. KÖYDES ve Özel İdare kaynakları ile Hasanören, Sudöşeği, Karapınar, Kapıkaya, Beyce, Kalkan, Şenköy, Sarkatlar – Bedirler arası, Örencik köy ve grup yollarında 19 kilometre birinci kat asfalt yol yapımı tamamlandı.

Son iki yılda yapılan asfaltlama çalışmalarının yanında, Özel İdare kaynaklarıyla Dereyüzüdere, Kestel, Kiçir-Yağıllar arası, Kuşu köy ve grup yollarında 14 kilometre onarım Kayaışık, Küplüce yollarında 16 kilometre alt yapı güçlendirme çalışmaları yapıldı. 34 adet yol projesi gerçekleştirildi, 104.5 kilometrelik yolda çalışma yapıldı. Simav’da İki yıllık rekor yol çalışmalarına 13 milyon 177 bin TL. harcama yapıldı” diye konuştu.
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