Simav’da hac hazırlık programı

Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, hazırlanan 3 günlük programda hacı adaylarına hac ibadeti boyunca gerekli olan bilgilerin verildiğini belirtti. Yavuz “ Hacı adaylarımıza, hac ibadeti boyunca neler yapması gerektiğini teorik ve tatbikli olarak gösterdik. Programın son gününde, Yeni Camii altındaki bölümde Kabe maketiyle uygulamalı olarak tavaf anlatıldı” dedi. (MEİ-EFE)

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