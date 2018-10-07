KÜTAHYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:28

Simav’da ilk kez KPSS yapıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde ilk kez yapılan ortaöğretim düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) bin 697 kişi katıldı.Sınav komisyonu başkanı Doç. Dr. Murat Özalp, Simav ilçe merkezinde 7 okul ve yaklaşık 85 derslikte yapılması...

Simav'da ilk kez KPSS yapıldı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde ilk kez yapılan ortaöğretim düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) bin 697 kişi katıldı.

Sınav komisyonu başkanı Doç. Dr. Murat Özalp, Simav ilçe merkezinde 7 okul ve yaklaşık 85 derslikte yapılması planlanan KPSS öncesinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve sınav için gerekli ortamların hazırlandığını bildirdi. Çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu KPSS öncesinde adaylar üst aramasından geçilerek sınav salonlarına alındılar. Simav Anadolu Lisesi bina sorumlusu Doç. Dr. Nurullah Kıratlı, ortaöğretim KPSS’nın Simav’da ilk kez yapıldığını ifade etti. Kıratlı, “Simav’da toplam bin 697 öğrenci sınava giriyor, görevli bulunduğumuz Anadolu lisesinde ise 486 öğrenci sınava giriyor. Sınavın önemini tehlikeye düşürecek herhangi bir sıkıntı olmaması adına saat 08’den itibaren emniyet görevlilerimiz ve bina sınav görevlileri burada sınava hazır haldeyiz. Öğrencilerimizi de almaya başladık, inşallah vatanımıza ve Simavımıza hayırlı olsun. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Sınava Gediz ilçesinden gelen Ayşegül Çetin (21), “KPSS ve herhangi bir sınav için Uşak iline gidiyordum ancak bu sene Simav’a geldim. Ulaşım yönünden çok iyi oldu, sınava girecek olan arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.

Simav’ın Sarıkaya köyünden sınava gelen Mikail Yaldız (28), “Simav’da sınavı yaptıranlardan Allah razı olsun. Sınav burada olmasaydı dışarıya gitmek zorunda kalacaktık. Sabah kalktık kahvaltımızı yaptık, sınavımıza geldik. Allah herkese zihin açıklığı versin” dedi.

Sınava gelen Rümeysa Değmen (18), sınavın Simav’da olmasından dolayı stresten kurtulduklarını, kendi adına çok rahat olduğunu söyledi.

Kucağında bebeği ile eşini sınava getiren Muhammet Ayyıldız (28), “Oğlumla beraber eşimi sınava getirdik. Uşak’a gitmeden burada sınavın yapılması bizim için bir avantaj oldu” dedi.

Sınava oğlunu getiren Veysel Yeldemez (41), sınavı Simav’da yapanlara teşekkür ederek, bu günleri de gördükleri için duacı olduğunu belirtti.

Gediz ilçesinden kızını sınava getiren Kamil Ertek, Uşak ve Kütahya’ya sınav için gitmenin zor olduğunu, Simav’da çok rahat olduğunu ifade etti.

Sınavın başlamasıyla birlikte çocuklarını, eşlerini ve yakınlarını bekleyenler dua ederek, getirdikleri Kur’an-ı Kerim’i okudular.
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