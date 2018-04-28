KÜTAHYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:55

Simav’da ’Koşabiliyorken koş’ projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Koşabiliyorken koş’ projesinin hızla devam ettiği bildirildi. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, proje kapsamında, ilçe stadının...

Simav'da 'Koşabiliyorken koş' projesi
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Koşabiliyorken koş’ projesinin hızla devam ettiği bildirildi. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, proje kapsamında, ilçe stadının 21.00 ve 22.30 saatleri arasında ışıklandırılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Sapmaz, “Simav Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle ilçe stadına yapılan ışıklandırma sistemi ile halkımız gece saatlerinde de yürüyüş ve koşu yapabiliyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje ile Simavlı vatandaşlarımız hareketsizliğe dur diyerek, sağlık için yürüyüşe ve koşmaya devam ediyor. Yaşlısından gencine ve engelli vatandaşlara kadar herkes özgürce spor yapıyor. Projemize destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)
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