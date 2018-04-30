KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:32

Simav’da “Mangala Turnuvası”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık tarafından düzenlen mangala turnuvası sona erdi. Yarışmalar sonunda, İlkokul kızlarda Yaykın ilkokulu’ndan Azime Altınkaya 1’inci, ilkokul erkeklerde Karacahisar ilkokulu’undan Furkan Karagöz...

Simav'da 'Mangala Turnuvası”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık tarafından düzenlen mangala turnuvası sona erdi. Yarışmalar sonunda, İlkokul kızlarda Yaykın ilkokulu’ndan Azime Altınkaya 1’inci, ilkokul erkeklerde Karacahisar ilkokulu’undan Furkan Karagöz 1’inci olurken, ortaokul kızlarda Karacahisar ortaokulu’ndan Ayşe Kurt 1’inci, ortaokul erkeklerde Çitgöl Ş.Uzm.Çvş. Adil Oruç ortaokulu’ndan Enes Enver Açıkgöz 1’inci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “ Son iki yıldan bu yana geleneksel bir oyun ve spor olan mangala oyununu Simav ilçesinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Simav kaymakamlığı olarak öncülük yapıyoruz. Türk mangala oyununda taşlar asker olarak adlandırılır, bu husus oyunun bir çiftçilik oyunu değil, savaş oyunu olduğuna tanıklık ediyor. Dolayısıyla yerleşik yaşama önce geçmiş bir toplumun değil, savaşçı ve göçebe bir toplumun oyunudur. Oyunda taşların bir tanesi kendi otağına, çukuruna bırakılır, bu kural, Türk sosyal hayatındaki ata yurduna sahip çıkma geleneğini yansıtır. Bu oyuna gönül veren ve derece alan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. (MEİ-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku