Simav’da “Mangala Turnuvası”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık tarafından düzenlen mangala turnuvası sona erdi. Yarışmalar sonunda, İlkokul kızlarda Yaykın ilkokulu’ndan Azime Altınkaya 1’inci, ilkokul erkeklerde Karacahisar ilkokulu’undan Furkan Karagöz 1’inci olurken, ortaokul kızlarda Karacahisar ortaokulu’ndan Ayşe Kurt 1’inci, ortaokul erkeklerde Çitgöl Ş.Uzm.Çvş. Adil Oruç ortaokulu’ndan Enes Enver Açıkgöz 1’inci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “ Son iki yıldan bu yana geleneksel bir oyun ve spor olan mangala oyununu Simav ilçesinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Simav kaymakamlığı olarak öncülük yapıyoruz. Türk mangala oyununda taşlar asker olarak adlandırılır, bu husus oyunun bir çiftçilik oyunu değil, savaş oyunu olduğuna tanıklık ediyor. Dolayısıyla yerleşik yaşama önce geçmiş bir toplumun değil, savaşçı ve göçebe bir toplumun oyunudur. Oyunda taşların bir tanesi kendi otağına, çukuruna bırakılır, bu kural, Türk sosyal hayatındaki ata yurduna sahip çıkma geleneğini yansıtır. Bu oyuna gönül veren ve derece alan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. (MEİ-EFE)