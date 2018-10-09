KÜTAHYA:
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09 Ekim 2018 Salı 10:37

Simav’da okulların güvenliği arttırıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, Emniyet Müdürlüğü tarafından okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.Simav Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, eğitim çağındaki...

Simav'da okulların güvenliği arttırıldı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, Emniyet Müdürlüğü tarafından okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.

Simav Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin, güvenli ve huzurlu bir ortamda okullarına gidip gelmeleri, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla gerekli tüm önlemler alındı.

Simav ilçe merkezindeki okullar ve çevresindeki trafik akışlarının kontrol edildiğini bildiren Trafik Büro Amirliği, okulların açıldığı tarihten bu yana ilgili mevzuat gereğince, 48 okul taşıtı kontrol edildi, emniyet kemeri takmama, okul taşıtı uyarı levhası eksikliği ile fazla koltuk bulundurma tespiti yapılan 15 okul taşıtı sürücüsüne toplam 2 bin 2650 TL ceza kesildi. Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında 235 vatandaşın sorgulaması yapıldı. (MEİ-EFE)
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