KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34

Simav’ın ilk kirazı pazardaki yerini aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bu yılın ilk kiraz ürünleri pazar tezgahlarına gelmeye başladı. İlk kiraz adı verilen mahsul kilosu 10 liradan alıcı buluyor.Kiraz üreticisi ve satıcısı Şaziye Sevgi, ihracatın fazla olmasının kiraz fiyatlarını...

Simav'ın ilk kirazı pazardaki yerini aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bu yılın ilk kiraz ürünleri pazar tezgahlarına gelmeye başladı. İlk kiraz adı verilen mahsul kilosu 10 liradan alıcı buluyor.

Kiraz üreticisi ve satıcısı Şaziye Sevgi, ihracatın fazla olmasının kiraz fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Sevgi, "Karataş yöresinden getirilen kirazların tadı ve lezzeti çok güzel, Napolyon cinsi kirazların kalbur üzeri birinci sınıf olanları yurt dışına ihraç ediliyor. Bizim kendi mahsulümüz olan kirazı pazarda 10 – 12 lira arasında satıyoruz. Eşim Halil Sevgi ile birlikte kiraz ağaçlarımızın bakımını ve ilaçlamasını yapıyoruz. Hasadını ve pazardaki satışını da beraber yapıyoruz. Tüketiciye, temiz ve organik meyve yedirmenin gayreti içindeyiz. Kiraz üretiminin yanında kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt ürünlerini de sipariş üzerine getiriyoruz" dedi. (MEİ-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku