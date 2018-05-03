Simav’ın ilk kirazı pazardaki yerini aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bu yılın ilk kiraz ürünleri pazar tezgahlarına gelmeye başladı. İlk kiraz adı verilen mahsul kilosu 10 liradan alıcı buluyor.

Kiraz üreticisi ve satıcısı Şaziye Sevgi, ihracatın fazla olmasının kiraz fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Sevgi, "Karataş yöresinden getirilen kirazların tadı ve lezzeti çok güzel, Napolyon cinsi kirazların kalbur üzeri birinci sınıf olanları yurt dışına ihraç ediliyor. Bizim kendi mahsulümüz olan kirazı pazarda 10 – 12 lira arasında satıyoruz. Eşim Halil Sevgi ile birlikte kiraz ağaçlarımızın bakımını ve ilaçlamasını yapıyoruz. Hasadını ve pazardaki satışını da beraber yapıyoruz. Tüketiciye, temiz ve organik meyve yedirmenin gayreti içindeyiz. Kiraz üretiminin yanında kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt ürünlerini de sipariş üzerine getiriyoruz" dedi. (MEİ-EFE)