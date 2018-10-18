KÜTAHYA:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:55

"Sınıf öğretmenleri aslı unutulmaz"

Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF işbirliğiyle başlatılan ’Kapsayıcı öğretmen eğitimi’ çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ’Kapsayıcı...

'Sınıf öğretmenleri aslı unutulmaz'
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Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF işbirliğiyle başlatılan ’Kapsayıcı öğretmen eğitimi’ çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ’Kapsayıcı Öğretmen Eğitimi’ projesi kapsamında Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Hasan Başyiğit öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Dezavantajlı grupların eğitimi denildiğinde aslında sınıf öğretmenlerimize branş öğretmenlerine göre daha fazla iş düşüyor. Çünkü ben de sizlerin bir meslektaşı olarak sınıf öğretmeniyim ve sizleri en iyi anlayabilecek kişilerden biri de benim” dedi.

"Bu çocukları keşfedecek olan sizsiniz" diyen Başyiğit, "Ne kadar erken bu çocuklar erken keşfedilirse, eğitimi ile ilgili erken önlem alınırsa, onların eğitim hayatlarına o derecede katkıda bulunmuş oluruz. İnsanlar birçok öğretmenini unutur ama sınıf öğretmenlerini unutmaz. Mesleğimizin en güzel tarafı da burası çocukların bir şeyler öğrendiğini hissetmek, özellikle de sınıf öğretmenleri için onların ilk kez okumaya başladığı andaki heyecanlarını görmek, inanın hiçbir paha biçilemez. Tüm bunları düşündüğümüzde Bakanlığımızın bu projesi oldukça anlamlı, bu sebeple bu güzel projede emeği geçenlere başta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Muhsin Kaymak olmak üzere herkese teşekkür eder, başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Muhsin Kaymak ise, “Bütün öğretmenlerimiz canla başla çalışıyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak, öğretmenlerimizi bu kadar samimi ve halis bir niyetle burada görmek bizleri duygulandırıyor. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da yöneticilerimize bu eğitimi uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı .(EFE)
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